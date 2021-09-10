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Под Иркутском найдена пропавшая с мужем туристка из Москвы


10.9.2021 23:28
Под Иркутском найдена пропавшая с мужем туристка из МосквыФото: livejournal.com

Жители Иркутской области обнаружили 29-летнюю женщину, пропавшую в минувшем августе, сообщают российские СМИ.

Туристка из Москвы вместе со своим супругом сплавлялась по горной реке, уточняется со ссылкой на пресс-службу регионального полицейского главка.

Как стало известно, женщине пришлось на протяжении более двух недель выживать в условиях сибирской тайги. Москвичка была замечена местными жителями случайно, неподалеку от берега, указано в официальном сообщении. По данным полиции, сейчас угрозы жизни и здоровью женщины нет. В региональном СУ СКР пояснили, что женщину обнаружили в четверг, а на следующий день она была доставлена в город Слюдянка.
 
Туристка рассказала, что их катамаран в процессе сплава переворачивался и ломался. По ее словам, в 20-х числах августа муж начал жаловаться на ухудшение самочувствия. Из-за проблем со здоровьем 27-го он потерял способность самостоятельно передвигаться. 7 сентября мужчина умер, после чего женщина решила сама искать путь обратно.

Когда катамаран женщины прибило к скале близ Ореховой пади, ее заметили рыбачившие поблизости местные жители. После этого туристке дали возможность переночевать в гостинице и оказали необходимую помощь.

46-летний супруг туристки предположительно скончался "из-за обострения заболевания". К месту, где это случилось, в скором времени направится группа сотрудников СУ СКР и представители МЧС.

По данным СМИ, супруги отправились в поход еще 8 августа. Жители Москвы планировали из Слюдянки добраться до Черского горного хребта Хамар-Дабан и выйти к побережью озера Байкал. На надувном катамаране они собирались совершить сплав по реке Утулик и завершить путь в Байкальске.

В последних числах августа в правоохранительные органы поступил сигнал об исчезновении туристов. Сестра женщины потеряла с ней связь и обратилась за помощью в экстренные службы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 308

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