Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Иркутском найдена пропавшая с мужем туристка из Москвы

10.9.2021 23:28

Фото: livejournal.com



Жители Иркутской области обнаружили 29-летнюю женщину, пропавшую в минувшем августе, сообщают российские СМИ.



Туристка из Москвы вместе со своим супругом сплавлялась по горной реке, уточняется со ссылкой на пресс-службу регионального полицейского главка.



Как стало известно, женщине пришлось на протяжении более двух недель выживать в условиях сибирской тайги. Москвичка была замечена местными жителями случайно, неподалеку от берега, указано в официальном сообщении. По данным полиции, сейчас угрозы жизни и здоровью женщины нет. В региональном СУ СКР пояснили, что женщину обнаружили в четверг, а на следующий день она была доставлена в город Слюдянка.



Туристка рассказала, что их катамаран в процессе сплава переворачивался и ломался. По ее словам, в 20-х числах августа муж начал жаловаться на ухудшение самочувствия. Из-за проблем со здоровьем 27-го он потерял способность самостоятельно передвигаться. 7 сентября мужчина умер, после чего женщина решила сама искать путь обратно.



Когда катамаран женщины прибило к скале близ Ореховой пади, ее заметили рыбачившие поблизости местные жители. После этого туристке дали возможность переночевать в гостинице и оказали необходимую помощь.



46-летний супруг туристки предположительно скончался "из-за обострения заболевания". К месту, где это случилось, в скором времени направится группа сотрудников СУ СКР и представители МЧС.



По данным СМИ, супруги отправились в поход еще 8 августа. Жители Москвы планировали из Слюдянки добраться до Черского горного хребта Хамар-Дабан и выйти к побережью озера Байкал. На надувном катамаране они собирались совершить сплав по реке Утулик и завершить путь в Байкальске.



В последних числах августа в правоохранительные органы поступил сигнал об исчезновении туристов. Сестра женщины потеряла с ней связь и обратилась за помощью в экстренные службы.



Автор: Злата Богатова

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