|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
ЦБ повысил ключевую ставку до 6,75%
10.9.2021 14:49
Фото: permdaily.ru
Сегодня, 10 сентября, Банк России объявил о решении поднять ключевую ставку на 0,25 п. п., до 6,75%, передает ТАСС.
Со ссылкой на сообщение регулятора отмечается, что прекратился отток средств со срочных рублевых депозитов.
По данным ЦБ, возрос уровень доходности краткосрочных облигаций федерального займа, отражая ожидания повышения Банком России ключевой ставки. В пресс-релизе, распространенном после заседания совета директоров, отмечается, что прекратился отток денежных средств со срочных рублевых депозитов. В период с марта по июль, указано в сообщении, ускорилась подстройка кредитных и депозитных ставок к повышениям ключевой ставки.
Ранее многие эксперты рейтинговых агентств, отвечая на вопрос ТАСС, прогнозировали в текущем году рост ставок по вкладам в РФ до 6-7%.
По мнению начальника управления "Сбережения" ВТБ Максима Степочкина, после действий регулятора уровень доходности по депозитам может достигнуть 7,5-8%. Решение о поднятии ключевой ставки эксперт назвал ожидаемый, напомнив, что в последний раз подобный уровень наблюдался два года назад.
Отметив, что за текущий год ставка возросла уже на 2,5 п. п., Степочкин добавил, что настолько резких подъемов не было около шести лет. В качестве причины ужесточения политики он назвал показатели инфляции, в минувшем августе составившие 6,7% в сравнении с тем же периодом прошлого года.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|