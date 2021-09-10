ИнтерНовости - новости в стране и мире
Жители Сальвадора протестуют против признания биткойна
Жители Сальвадора протестуют против признания биткойна
Ученые уточнили причины вымирания попугая какапо
Ученые уточнили причины вымирания попугая какапо
В Сирии погиб российский военный
В Сирии погиб российский военный
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Голикова назвала число привитых от COVID-19 россиянГоликова назвала число привитых от COVID-19 россиян
В Москве завели дело после гибели двух человек из-за отравления арбузомВ Москве завели дело после гибели двух человек из-за отравления арбузом
ЦБ повысил ключевую ставку до 6,75%ЦБ повысил ключевую ставку до 6,75%
В Сирии погиб российский военныйВ Сирии погиб российский военный
В Домодедово за контрабанду наркотиков задержали основателя сервиса Ostrovok.ruВ Домодедово за контрабанду наркотиков задержали основателя сервиса Ostrovok.ru

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Вечер поэзииВечер поэзии
Четыре нападающих ( продолжение)Четыре нападающих ( продолжение)
Четыре нападающих ( продолжение)Четыре нападающих ( продолжение)
Часть 4. Ночь музеев в условиях пандемииЧасть 4. Ночь музеев в условиях пандемии

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

ЦБ повысил ключевую ставку до 6,75%


10.9.2021 14:49
ЦБ повысил ключевую ставку до 6,75%Фото: permdaily.ru

Сегодня, 10 сентября, Банк России объявил о решении поднять ключевую ставку на 0,25 п. п., до 6,75%, передает ТАСС.

Со ссылкой на сообщение регулятора отмечается, что прекратился отток средств со срочных рублевых депозитов.

По данным ЦБ, возрос уровень доходности краткосрочных облигаций федерального займа, отражая ожидания повышения Банком России ключевой ставки. В пресс-релизе, распространенном после заседания совета директоров, отмечается, что прекратился отток денежных средств со срочных рублевых депозитов. В период с марта по июль, указано в сообщении, ускорилась подстройка кредитных и депозитных ставок к повышениям ключевой ставки.

Ранее многие эксперты рейтинговых агентств, отвечая на вопрос ТАСС, прогнозировали в текущем году рост ставок по вкладам в РФ до 6-7%.

По мнению начальника управления "Сбережения" ВТБ Максима Степочкина, после действий регулятора уровень доходности по депозитам может достигнуть 7,5-8%. Решение о поднятии ключевой ставки эксперт назвал ожидаемый, напомнив, что в последний раз подобный уровень наблюдался два года назад.

Отметив, что за текущий год ставка возросла уже на 2,5 п. п., Степочкин добавил, что настолько резких подъемов не было около шести лет. В качестве причины ужесточения политики он назвал показатели инфляции, в минувшем августе составившие 6,7% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 328

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
      

Популярное

Радикалы разрешат покинуть Афганистан 200 американцам и другим иностранцамРадикалы разрешат покинуть Афганистан 200 американцам и другим иностранцам
Глава Запорожья призвал судиться с РФ из-за нашествия медузГлава Запорожья призвал судиться с РФ из-за нашествия медуз
В Японии умер еще один человек, привитый вакциной Moderna из бракованной партииВ Японии умер еще один человек, привитый вакциной Moderna из бракованной партии
После 39 лет комы умер экс-игрок сборной Франции по футболуПосле 39 лет комы умер экс-игрок сборной Франции по футболу
Названа порода собак с рекордным количеством мутацийНазвана порода собак с рекордным количеством мутаций

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru