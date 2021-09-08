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В Ногинске под завалами найдено тело третьего погибшего
8.9.2021 22:32
Фото: molva33.ru
Спасатели, продолжающие разбирать завалы многоэтажного жилого дома в подмосковном Ногинске, обнаружили останки девушки, которая стала третьей жертвой ЧП. Предположительно, под рухнувшими конструкциями могут оставаться еще четыре человека, передает "Интерфакс".
По данным агентства, сотрудники МЧС вынесли на носилках тело третьего погибшего с первого этажа. Со ссылкой на источник в экстренных службах уточняется, что в результате ЧП погибла девушка.
Спасатели продолжают работу на месте происшествия, пытаясь отыскать выживших после инцидента. Предположительно, под завалами могут находиться еще четыре человека. Источник "Интерфакса" пояснил, что поиски проходят "под разрушенными конструкциями повышенной сложности".
ЧП случилось сегодня утром в панельном девятиэтажном здании. После утечки бытового газа взрывной волной была разрушена стена дома на уровне со второго по четвертый этаж.
Первоначально поступали сведения о двух погибших. По уточненной информации, в той или иной степени пострадали не менее семнадцати человек.
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