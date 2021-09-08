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В Дубае задержали вооруженных американцев, пытавшихся попасть в Кабул
8.9.2021 22:18
Фото: upsidelab-global.com
В аэропорту Дубая задержали группу американских граждан, имевших с собой огнестрельное оружие.
Об инциденте, случившемся в последний день августа, рассказывает New York Post.
По данным газеты, представители Соединенных Штатов намеревались попасть в Афганистан, чтобы помочь американским военным эвакуировать из Кабула сограждан и местных жителей, которые оказывали им поддержку и пожелали покинуть свою страну.
Американцы пытались добраться до Кабула, однако 31 августа, в последний день вывода войск США из Афганистана, были взяты под стражу властями Объединенных Арабских Эмиратов.
В Госдепартаменте, прокомментировав инцидент в аэропорту Дубая, пояснили, что пассажиры планировали оказывать военным "помощь в эвакуации в Афганистане". Информацией о том, куда эти семь американцев намеревались отправиться после этого, в
ведомстве не располагают, пишет газета.
Отмечается, что с властями ОАЭ по этому вопросу взаимодействовало Генконсульство Соединенных Штатов в Дубае.
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