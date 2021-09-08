Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Японии умер еще один человек, привитый вакциной Moderna из бракованной партии

8.9.2021 20:07

Фото: vk.com



Японские власти сообщают об еще одном случае смерти после вакцинации от коронавируса препаратом компании Moderna из партии, где выявили инородные примеси. Соответствующее заявление сделало Министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны, передает ТАСС.



В официальном сообщении ведомства указано, что специалисты пока не установили причинно-следственную связь между смертью 49-летнего мужчины и вакцинацией. Об умершем пациенте известно, что он имел аллергию на гречку и продукты из гречневой муки.



Житель Японии получил вторую дозу вакцины 11 августа и умер на следующий день. Смерть этого человека стала уже третьим случаем летального исхода среди тех, кому ставили прививки средством из бракованной партии. До этого власти подтвердили информацию о кончине двух мужчин, 30 и 38 лет, в прошлом не имевших каких-либо значительных проблем со здоровьем или аллергических проявлений.



Не так давно японские власти приняли решение о приостановке использования около 1,63 млн доз вакцины Moderna, произведенной в Испании. К тому времени в стране уже израсходовали около 170 тыс. доз средства из партии, где выявили инородные примеси. В ведомстве вскоре заявили, что частицы, обнаруженные в вакцине Moderna в Японии, могут быть кусочками крышек. Позже информация была уточнена: примеси оказались частичками нержавеющей стали. Вещества, реагировавшие на магниты, идентифицировали специалисты компании Takeda Pharmaceutical, занимающейся продажей и распространением антикоронавирусного препарата в Японии.



Напомним, в ФРГ один человек умер, еще двое попали в реанимацию после ревакцинации от COVID-19. Осложнения возникли у постояльцев дома для престарелых в районе Оберхаузен-Хольтен (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия). Отмечалось, что серьезные проблемы со здоровьем, преимущественно, заболевания сердечно-сосудистой системы, респираторные и неврологические расстройства, имели порядка 10% из 90 повторно привитых в этом регионе.



Автор: Злата Богатова

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