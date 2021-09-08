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Критикуя Зеленского, Порошенко спутал Макрона с Путиным
8.9.2021 18:03
Фото: vk.com
Бывший украинский лидер Петр Порошенко оговорился, выступая с критикой в адрес действующего главы государства Владимира Зеленского.
О случившемся рассказывает портал Страна.ua.
Экс-президент Украины Петр Порошенко допустил оговорку накануне, 7 сентября, когда выступал на заседании Верховной рады. Высказывая критику в адрес нынешнего главы государства Владимира Зеленского, политик заговорил об окончании строительства "Северного потока — 2".
Упомянув публикацию Deutsche Welle, Порошенко назвал завершение работ памятником "расшатыванию проукраинской коалиции", создававшейся с 2014 года. Затем политик высказался о претензиях то к главе Соединенных Штатов Джозефу Байдену, то к федеральному канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, то к президенту России Владимиру Путину. Заметив оговорку, экс-президент сразу же поправился и пояснил, что в действительности имел в виду французского лидера Эммануэля Макрона.
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