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В Киеве допустили выдворение россиян в случае возвращения Крыма
10.7.2021 21:08
Фото: livejournal.com
В Киеве допускают выдворение россиян в случае возвращения Крыма, заявил украинский вице-премьер Алексей Резников.
По его словам, правительство страны сейчас изучает несколько вариантов развития событий.
В случае возвращения Крымского полуострова под свой контроль украинские власти могут осуществить депортацию 500 тыс. российских граждан. С таким заявлением Алексей Резников выступил в эфире телевизионного канала "Украина 24". По словам Резникова, в Киеве сейчас рассматриваются различные мнения, включая призывы к депортации российских граждан. Украинский политик, говоря об этом, предпочел называть такие юридические процедуры "выдворением.
Представитель официального Киева оценил численность приезжих граждан РФ в Крыму в 500 тыс. человек. Резников отметил, что российское руководство стремится завозить на полуостров россиян, а местное население из-за этого якобы вытесняется и ассимилируется. Как подчеркнул вице-премьер, речь идет о военном преступлении, и потому позднее будет поднят "еще вопрос ответственности".
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