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В Нигерии более 40 человек стали жертвами нападения боевиков
10.7.2021 14:09
Фото: livejournal.com
На северо-западе Нигерии как минимум сорок два человека погибли в результате нападения вооруженных боевиков.
Со ссылкой на заявление местных властей газета Punch сообщает, что экстремисты атаковали сразу пять населенных пунктов.
Инциденты зафиксированы на территории северо-западного нигерийского штата Замфара. Боевики передвигались на более чем ста мотоциклах. Ворвавшись в поселки, они открывали огонь по мирным жителям, сжигали их дома и громили магазины.
Правоохранительные органы пока лишь подтвердили сведения о тридцати пяти жертвах.
Несколько дней назад администрация северо-западного нигерийского штата Кадуна была вынуждена объявить о закрытии тринадцати школ. Боевики, незадолго до этого атаковавшие одно из учебных учреждений, похитили более ста учащихся.
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