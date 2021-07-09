Новости шоу-бизнеса

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На курортах Кубани непривитым туристам грозит штраф до 30 тыс. рублей


12:28
На курортах Кубани непривитым туристам грозит штраф до 30 тыс. рублейФото: vk.com

Штраф до 30 тысяч рублей по статье 20.6.1 КоАП РФ могут назначить отдыхающим, которые не прошли обязательную вакцинацию, передают российские СМИ.

Местные власти требуют, чтобы туристы, прибывающие в регион, делали прививки в течение трех дней.

Ранее краевая администрация разрешила отелям и санаториям Кубани принимать с 1 августа невакцинированных гостей. Однако отдыхающих в таком случае обязали сделать прививки в течение трех дней с момента приезда.

Отрицательный результат ПЦР-теста действует, если сделан не раньше, чем за трое суток до времени заселения. Если имеются противопоказания к вакцинации, туристы должны иметь при себе соответствующие медицинские справки.

В сообщении администрации указано, что туристы должны сами обращаться в прививочный пункт. Предполагается, что в скором времени на курортах Краснодарского края начнут действовать дополнительные пункты вакцинации.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 281

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