Новости шоу-бизнеса

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На курортах Кубани непривитым туристам грозит штраф до 30 тыс. рублей
12:28
Фото: vk.com
Штраф до 30 тысяч рублей по статье 20.6.1 КоАП РФ могут назначить отдыхающим, которые не прошли обязательную вакцинацию, передают российские СМИ.
Местные власти требуют, чтобы туристы, прибывающие в регион, делали прививки в течение трех дней.
Ранее краевая администрация разрешила отелям и санаториям Кубани принимать с 1 августа невакцинированных гостей. Однако отдыхающих в таком случае обязали сделать прививки в течение трех дней с момента приезда.
Отрицательный результат ПЦР-теста действует, если сделан не раньше, чем за трое суток до времени заселения. Если имеются противопоказания к вакцинации, туристы должны иметь при себе соответствующие медицинские справки.
В сообщении администрации указано, что туристы должны сами обращаться в прививочный пункт. Предполагается, что в скором времени на курортах Краснодарского края начнут действовать дополнительные пункты вакцинации.
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