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На Шпицбергене создают музыкальное хранилище «судного дня»
10.7.2021 10:13
Фото: fantume.ru
Подземное хранилище для различных стилей и направлений музыки может уже через год появиться на архипелаге Шпицберген.
Как рассказывается в телеграм-канале НИИ Арктики и Антарктики, срок службы этого объекта составляет по меньшей мере тысячу лет.
Здание будет находиться под скалой, покрытой слоем снега, на глубине около 1000 футов (0,3 км). Предположительно, в эксплуатацию оно может быть сдано уже к началу 2022 года, уточняется со ссылкой на публикации в зарубежной прессе. Музыкальные произведения самых разных стилей и направлений будут там находиться в архивированном состоянии. Для этого используются особые технологии норвежской фирмы Piql, в том числе, двоичное кодирование и QR-коды высокой плотности, которые будут записаны на прочной оптической пленке.
Ранее на Шпицбергене уже начал действовать банк семян, где содержатся собранные со всего мира образцы посадочного материала сельскохозяйственных культур. Объект появился на 120-метровой глубине в норвежском поселке Лонгйир. Банк рассчитан на хранение до 2,25 млрд семян, которые предварительно запечатали в конверты и упаковали в специальные контейнеры. В помещениях поддерживается температура минус 18 градусов и ограничено поступление кислорода, чтобы замедлить процесс старения образцов.
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