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Захарова назвала хамством объявление России страной с давлением на СМИ
9.7.2021 15:35
Фото: amic.ru
Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова довольно резко отреагировала на внесение РФ в число государств, где власти подавляют свободу слова в СМИ.
Список был составлен неправительственной организацией (НПО) "Репортеры без границ".
"Низкопробным хамством в стиле желтой прессы" назвала Мария Захарова внесение РФ в список таких государств. Структура, позиционирующая себя как профессиональное объединение журналистов, должна действовать абсолютно объективно, подчеркнула пресс-секретарь внешнеполитического ведомства РФ.
Захарова отметила, что в число стран, где якобы подавляется свобода слова, почему-то не вошли ни Украина, ни Соединенные Штаты, как и государства Балтии. Представительница МИД напомнила, как украинское руководство закрыло сразу три независимых канала, выгнав из страны российские СМИ. Кроме того, в Эстонии на редакцию Sputnik натравили сотрудников полиции, тогда как в Латвии сотрудники агентства оказались фигурантами уголовного расследования.
В Соединенных Штатах сейчас возникла такая сегрегация прессы, о которой мир прежде не знал, добавила Захарова. По ее словам, во Франции российских журналистов в последнее время перестали допускать на официальные мероприятия. Поэтому международным организациям необходимо задуматься о качестве выводов "Репортеров без границ", констатировала официальный представитель отечественного дипломатического министерства.
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