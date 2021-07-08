Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Псаки озвучила причины вывода войск США из Афганистана

8.7.2021 22:49

Фото: livejournal.com



Руководство Соединенных Штатов приняло решение о выводе военного контингента из Афганистана, т.к. не видит путей такого решения проблем этого государства.



С таким заявлением выступила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, передают американские СМИ.



Как заявила Джен Псаки, в Вашингтоне не расценивают такие шаги как утверждение о том, что "миссия выполнена". Глава США принимал решение о выводе войск, исходя из ясной оценки перспектив.



Американский президент Джозеф Байден "никогда не видел военного решения" проблем, сохраняющихся на территории Афганистана, пояснила представительница Белого дома. По ее словам, за двадцать лет проведения этой операции Вашингтону удалось добиться поставленных целей: найти атаковавших Нью-Йорк 11 сентября террористов и уничтожить главаря "Аль-Каиды" (деятельность этой организации в России официально запрещена) Усаму бен Ладена.



Позиция властей США заключается в том, что нет никакой пользы от того, что американские военные "продолжат участвовать в этом", — сказала Псаки в ходе брифинга.



Ранее в МИД России раскрыли детали переговоров с прибывшими в Москву талибами (представителями радикального движения "Талибан", деятельность которого в РФ официально запрещена). Встреча прошла с участием спецпредставителя президента России по Афганистану Замира Кабулова. Во время консультаций стороны, в частности, обсуждали перспективы запуска переговоров.



Прибывшие в Россию талибы (члены запрещенной в РФ организации "Талибан") при этом выразили заинтересованность в достижении устойчивого мира в Афганистане путем переговоров. Процессы мирного урегулирования должны проводиться, учитывая интересы всех этнических групп населения страны. Кроме того, делегаты подтвердили намерение соблюдать права человека, в том числе женщин, "в рамках исламских норм и афганских традиций", — отмечается в сообщении российского дипломатического министерства.



Автор: Злата Богатова

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