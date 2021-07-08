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Ученые назвали главную причину эволюции человека


8.7.2021 20:05
Ученые назвали главную причину эволюции человекаФото: pinimg.com

Главной причиной эволюции человека, по мнению ученых из университетов Кембриджа и Тюбингена, могут считаться климатические изменения.

Отчет о совместном исследовании опубликован в издании Nature Communications.

Ученые смогли получить подтверждения влияния на человеческий организм климатических изменений, изучив более чем 300 окаменелостей, которые были найдены в различных уголках планеты. В числе предметов исследования были не только останки Homo sapiens, но и его вымерших родичей. Полученную информацию эксперты объединили с реконструкцией региональных климатических условий, которые происходили за последний миллион лет.

Как показали результаы исследования, за этот период существенно менялись средние размеры человеческого тела. Люди, жившие в холодных регионах, были самыми крупными. По мнению ученых, при внушительных габаритах организм лучше защищен от пониженных температур и способен терять меньше тепла.

В качестве основной черты эволюции человека обычно рассматриваются увеличение размера тела и мозга. В частности, Человек разумный весил на 50% больше, чем живший более 2 миллионов лет назад Homo habilis, тогда как мозг у него был в три раза крупнее. Причины таких изменений долгое время оставались неизвестными. Авторы нового исследования считают, что главной движущей силой, которая способствовала этим процессам, был климат.

В отчете указано, что люди с более крупным мозгом расселялись в регионах, где не так много растительности. В результате им приходилось охотиться на крупных животных, и это со временем активизировало их умственные способности.

По данным ученых, человеческий организм до сих пор изменяется по воздействием окружающих температур. Так, у Homo sapiens мозг становится меньше с начала голоцена (около 11 650 лет назад). Возможно, растущая зависимость от технологий, когда компьютеры могут выполнять все наиболее сложные задачи, повлечет за собой еще более выраженное уменьшение размеров мозга, предполагают исследователи.

Автор: Злата Богатова

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