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Черчесов уходит с поста главного тренера сборной России по футболу
8.7.2021 17:11
Фото: ctnews.ru
Российский футбольный союз (РФС) расторгает контракт с главным тренером сборной РФ по футболу Станиславом Черчесовым, передает ТАСС со ссылкой на заявление спортивной организации.
Специалист занимал этот пост с 2016 года.
Как информирует пресс-служба РФС, решение о прекращении контракта было принято совместно с Станиславом Черчесовым. Руководство спортивной организации начинает поиск кандидатов на пост главного тренера, заявил президент союза Александр Дюков.
В сообщении РФС указано, что контракты также были расторгнуты и с тренерским штабом отечественной футбольной сборной.
Национальная команда РФ на чемпионате Европы по футболу оказалась на последнем, четвертом место в группе B. Нашим футболистам не удалось пройти в плей-офф турнира.
Национальная сборная смогла выиграть матч с финнами (1:0), потерпев поражения во встречах с бельгийцами (0:3) и датчанами (1:4). В результате Александр Дюков, как глава российского Минспорта Олег Матыцин, были вынуждены признать результаты наших футболистов неудовлетворительными.
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