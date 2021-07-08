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Черчесов уходит с поста главного тренера сборной России по футболу


8.7.2021 17:11
Черчесов уходит с поста главного тренера сборной России по футболуФото: ctnews.ru

Российский футбольный союз (РФС) расторгает контракт с главным тренером сборной РФ по футболу Станиславом Черчесовым, передает ТАСС со ссылкой на заявление спортивной организации.

Специалист занимал этот пост с 2016 года.

Как информирует пресс-служба РФС, решение о прекращении контракта было принято совместно с Станиславом Черчесовым. Руководство спортивной организации начинает поиск кандидатов на пост главного тренера, заявил президент союза Александр Дюков.

В сообщении РФС указано, что контракты также были расторгнуты и с тренерским штабом отечественной футбольной сборной.

Национальная команда РФ на чемпионате Европы по футболу оказалась на последнем, четвертом место в группе B. Нашим футболистам не удалось пройти в плей-офф турнира.

Национальная сборная смогла выиграть матч с финнами (1:0), потерпев поражения во встречах с бельгийцами (0:3) и датчанами (1:4). В результате Александр Дюков, как глава российского Минспорта Олег Матыцин, были вынуждены признать результаты наших футболистов неудовлетворительными.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 275

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