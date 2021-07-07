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В СИЗО Челябинска найден мертвым бывший росгвардеец, обвиняемый в убийстве жены
7.7.2021 22:19
Фото: vk.com
Тело экс-сотрудника Росгвардии было найдено в одной из камер СИЗО № 1 города Челябинска, передает агентство "Интерфаксу".
Со ссылкой на информированный источник уточняется, что мужчина мог покончить с собой.
По факту случившегося проводят проверку следственные органы, указано в публикации. Сведения о гибели обвиняемого подтвердили в пресс-службе регионального ГУФСИН. На запрос агентства пояснили, что речь действительно может идти о факте суицида.
По версии следствия, бывший сотрудник СОБРа управления Росгвардии по Челябинской области мог расправиться со своей экс-супругой на почве ревности. Женщина скончалась от множественных ножевых ранений. Преступление было совершено 14 июня в одном из мини-отелей в Челябинске, где погибшая трудилась в качестве администратора. В период брака у супругов родились двое детей.
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