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В Тюмени возбудили уголовное дело по факту нападения на банк
7.7.2021 22:09
Фото: vsluh.ru
Следственные органы Тюменской области возбудили уголовное дело по факту захвата отделения банка в столице региона.
Как информирует пресс-служба местного СУ СКР, подозреваемый 1988 г.р. задержан. Все заложники освобождены, никто из них не пострадал.
ЧП случилось сегодня утром на улице Червишевский тракт, где неизвестный ворвался в отделение банка и захватил заложников. По данным полиции, злоумышленник угрожал взрывом и требовал 15 млн рублей.
В процессе переговоров нападавший согласился выпустить нескольких людей. Однако внутри оставались от одного до трех человек, включая руководителя банковского филиала. В результате была успешно осуществлена спецоперация по освобождению заложников. Силовую поддержку полицейским оказывали оперативники Росгвардии и регионального управления ФСБ.
Перед обезвреживанием нападавшего, пишут местные СМИ, силовики эвакуировали жильцов дома, в котором располагается отделение финансовой организации. Спустя некоторое время десяткам людей разрешили вернуться в их квартиры. Одновременно было возобновлено движение автотранспорта по прилегающим улицам.
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