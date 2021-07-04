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Матович: «Спутник V» стал в Словакии объектом пропаганды
4.7.2021 23:15
Фото: korkep.sk
Сотни тысяч жителей Словакии намеревались защититься от коронавируса с помощью российского препарата, но были запуганы подлыми пропагандистами, считает вице-премьер страны Игор Матович.
Представитель руководства республики выступил с таким заявлением в эфире канала ТА-3, передает ТАСС.
Как заявил Игор Матович, созданная в РФ вакцина "Спутник V" в Словакии оказалась объектом "подлой пропаганды", передает ТАСС. Следствием этого стало гораздо меньшее количество прививок, чем предполагалось. По словам вице-премьера, "дураки запугали" огромное количество людей. Российским препаратом планировали вакцинироваться сотни тысяч людей, отметил Матович.
Вместе с тем приобретение "Спутника V" совершенно точно имело смысл, заявил словацкий политик.
Ранее представители Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) заявили о давлении международного фармацевтического лобби, с которым пришлось столкнуться в Словакии отечественному препарату.
Минувшей весной Игор Матович полностью исключал отказ от российской вакцины, однако в Минздраве страны заявили, что РФ выкупила у Словакии весь объем неизрасходованного "Спутника V". Как указывалось в сообщении ведомства, речь идет о 160 тыс. доз из 200 тыс., которые поступили в республику.
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