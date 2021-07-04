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«ВкусВилл» извинился и удалил рекламу с ЛГБТ‑семьей
4.7.2021 21:11
Фото: vk.com
Руководство торговой сети "ВкусВилл" принесло извинения за рекламу с ЛГБТ-семьей, передают российские СМИ
Материалы, вызвавшие большой общественный резонанс, к настоящему времени уже удалены с сайта компании.
Волна критики обрушилась на "ВкусВилл" после рекламной публикации, в которой упоминалась однополая пара. В статье, посвященной покупкам в этой торговой сети, описывались четыре женщины, являющиеся членами одной семьи. Статья вызвала бурный гневный отклик практически сразу после выхода. Компанию подвергли резкой критике и начали обвинять в пропаганде гомосексуализма.
В результате представители руководства подписали обращение с извинениями. Среди тех, кто принес извинение, основатель сети Андрей Кривенко и управляющий информацией Валерий Разгуляев, а также ряд других официальных лиц.
Как указано в сообщении на сайте "ВкусВилл", публикация "больно задела чувства большого числа наших покупателей, сотрудников, партнеров и поставщиков". Поэтому в компании выражают сожаление в связи со случившемся и признают, что допустили ошибку. Речь идет о низком уровне "профессионализма отдельных сотрудников", подчеркивают представители компании.
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