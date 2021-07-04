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Moet Hennessy возобновит поставки в Россию
4.7.2021 20:19
Фото: brandspurng.com
Поставляемая в РФ продукция Moet Hennessy будет маркироваться в соответствии с требованиями российского законодательства, передает Bloomberg.
Со ссылкой на заявление производителя отмечается, что поставки напитков предполагается возобновить "как можно скорее".
По данным агентства, производитель алкоголя премиум-класса намерен вновь начать отгрузку своего ассортимента, который будет предназначен для продажи в России. Все напитки этой категории, включая Dom Perignon, Moet & Chandon и Veuve Сlicquot теперь будут маркированы как "игристое вино".
Ранее компания информировала партнеров в России о решении приостановить поставку алкогольной продукции на неопределенный срок. По данным РБК, причиной этого стали изменившиеся требования законодательства.
В конце минувшего июня Совет Федерации одобрил корректировку закона 171-ФЗ "О регулировании алкогольной продукции". Согласно изменениям, которые инициировала группа депутатов Госдумы, понятие "шампанское" теперь допускается использовать лишь для продукции отечественного производства.
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