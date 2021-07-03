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США предупредили о «новом Перл-Харборе» из-за российских учений
3.7.2021 21:02
Фото: vkpress.ru
Военные учения в районе Гавайских островов, которые проводит Россия, должны вызывать настороженность, считает замминистра обороны Японии Ясухидэ Накаяма.
Заявление представителя официального Токио цитирует Daily Express.
По мнению Ясухидэ Накаямы, руководству Соединенных Штатов стоит очень внимательно отнестись к российским учениям около Гавайских островов.
Представитель японского Минобороны напомнил, как семьдесят лет назад его страной было осуществлено нападение на Перл-Харбор. Теперь же, подчеркнул Накаяма, Токио и Вашингтон являются "очень хорошими союзниками.
Ранее в российском оборонном министерстве рассказали о масштабных учениях, которые будут проводиться в центральной части Тихого океана. В ведомстве пояснили, что речь идет о действиях разнородных сил "в дальней морской зоне".
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