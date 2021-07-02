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СМИ: В Могадишо взорвали кафе с многочисленными посетителями
2.7.2021 22:17
Фото: xoroshiy.ru
В сомалийской столице Могадишо произошел мощный взрыв, сообщают зарубежные СМИ.
По предварительным данным, ЧП случилось в кафе, где в тот момент могло находиться много посетителей.
Как передает местный информационный портал "Гарове", речь может идти о террористической атаки. Со ссылкой на собственные источники уточняется, что смертник привел в действие взрывное устройство на перекрестке Джуба.
ЧП случилось на территории столичного района Шибис. По данным ряда изданий, террорист ворвался в кафе, которое в тот момент было заполнено посетителями. В результате инцидента много людей получили ранения, пишут СМИ. Однако официального подтверждения сведений о подрыве смертника пока не было.
Ни одна из радикальных организаций, действующих в этой стране, не заявила о своей причастности к инциденту в Могадишо.
В Могадишо и других городах Сомали в прошлом уже не раз случались теракты. Наиболее масштабными стали трагические события 14 октября 2017 года, унесшие жизни 587 человек.
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