Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СМИ: В Могадишо взорвали кафе с многочисленными посетителями

2.7.2021 22:17

Фото: xoroshiy.ru



В сомалийской столице Могадишо произошел мощный взрыв, сообщают зарубежные СМИ.



По предварительным данным, ЧП случилось в кафе, где в тот момент могло находиться много посетителей.



Как передает местный информационный портал "Гарове", речь может идти о террористической атаки. Со ссылкой на собственные источники уточняется, что смертник привел в действие взрывное устройство на перекрестке Джуба.



ЧП случилось на территории столичного района Шибис. По данным ряда изданий, террорист ворвался в кафе, которое в тот момент было заполнено посетителями. В результате инцидента много людей получили ранения, пишут СМИ. Однако официального подтверждения сведений о подрыве смертника пока не было.



Ни одна из радикальных организаций, действующих в этой стране, не заявила о своей причастности к инциденту в Могадишо.



В Могадишо и других городах Сомали в прошлом уже не раз случались теракты. Наиболее масштабными стали трагические события 14 октября 2017 года, унесшие жизни 587 человек.



Автор: Злата Богатова

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