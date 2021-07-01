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Зеленский попросил Папу Римского признать святым пособника немецких нацистов


1.7.2021 18:22
Зеленский попросил Папу Римского признать святым пособника немецких нацистовФото: livejournal.com

Глава украинского государства провел телефонную беседу с Папой Римским Франциском, передает пресс-служба офиса политика. Как стало известно, Владимир Зеленский просил понтифика признать местночтимым святым митрополита Украинской греко-католической церкви Андрея Шептицкого.

Речь идет о человеке, который в 1941 году приветствовал гитлеровские войска. Как сообщает 30 июня пресс-служба офиса украинского президента, помимо беатификации Шептицкого украинский президент говорил с Папой Римским о взаимодействии и поддержке "в привнесении мира в Донбасс".

Андрей Шептицкий 1 июля 1941 года опубликовал воззвание, в котором назвал немецкие войска "освободителями от врага" и призвал украинцев приветствовать приход гитлеровцев. Позже Шептицкий участвовал в наборе добровольцев в дивизию СС "Галиция".

Ранее Зеленский вместе с главным раввином Украины обращался в израильский мемориальный комплекс "Яд Вашем" с просьбой включить Шептицкого в число Праведников мира за якобы спасенных им более полутора сотен еврейских детей. Как указывалось в официальном отказе, Шептицкий, приветствуя приход немцев в 1941 году, призывал советских граждан вступать в их ряды.

Ранее стало известно о запросе, который готовит Генпрокуратура Белоруссии в рамках уголовного дела о геноциде белорусов в период Великой Отечественной войны. Предполагается, что первый пакет документов будет сформирован уже до конца этого года. Затем, заявил белорусский генпрокурор Андрей Швед, станет возможным преследование обвиняемых, включая оставшихся в живых карателей, после чего власти РБ могут обратиться с собранными материалами в международный трибунал.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 131

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