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Генпрокуратура Белоруссии направит в Латвию запросы о живых эсэсовцах
24.6.2021 21:27
Фото: vk.com
Правоохранительные органы Белоруссии продолжают подготовку доказательной базы в рамках уголовного дела о геноциде белорусов в период Великой Отечественной войны. Предполагается, что первый пакет документов будет сформирован уже до конца этого года.
Как заявил белорусский генпрокурор Андрей Швед, в Минске рассчитывают, что будет возможным преследование обвиняемых, включая оставшихся в живых карателей. Власти РБ могут обратиться с собранными материалами в международный трибунал.
По словам Шведа, уже установлены личные данные, в том числе, адреса, порядка четырехсот эсэсовцев латышских легионов, которые сейчас проживают по всему миру. Генпрокурор Белоруссии пояснил, что в Латвию власти намерены отправить поручение об оказании правовой помощи в отношении двадцати двух обвиняемых.
Ранее в Генпрокуратуре Белоруссии заявили, что бывший президент Литвы Валдас Адамкус является нацистским карателем. Ведомство уже направило соответствующее обращение в компетентное учреждение юстиции этого балтийского государства на основании двустороннего договора об оказании правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
По данным белорусских властей, Вольдемарас Хубертас Лаймутис Адамкавичюс, в эмиграции сменивший имя, в годы войны мог участвовать в карательных операциях, которыми руководил Антанас Людвико Импулявичюс-Импуленас, печально известный как Минский мясник. В начале июня стало известно, что следственные органы Белоруссии проверяют сведения о том, что будущий литовский президент, присягнув добровольно, поступил на службу в штаб т.н. Армии обороны Отечества в качестве порученца Импулявичюса.
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