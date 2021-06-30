Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Белгороде пресекли действия экстремистской ячейки

13:22

Фото: rbk.ru



Семеро последователей украинских радикалов были задержаны сотрудниками ФСБ в Белгороде, передают российские СМИ.



Как стало известно, пресечена группа лиц, разделявших взгляды экстремистской группы "М.К.У.", члены которой причастны к распространению неонацистской идеологии.



В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ рассказали, что операция по задержанию подозреваемых проводилась совместно с представителями МВД и СКР. По факту противоправных действий уже возбудили уголовное дело, речь идет о чч. 1 и 2 ст. 282.1 (создание экстремистского сообщества и участие в нем.



По данным спецслужбы, жители Белгорода успели сформировать в регионе "структурную ячейку" неонацистской организации "М.К.У." и причастны к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств. Кроме того, они провоцировали межнациональные конфликты и совершали насильственные преступления.



Представители ФСБ добавили, что задержанные намеревались осуществить вооруженные нападения. Объектами их атак могли стать как сотрудники силовых структур, так и обычные граждане.



В ходе обысков, которые уже провели по месту жительства подозреваемых, были найдены и изъяты холодное оружие и различные материалы экстремистского содержания. В средствах связи задержанных имелась переписка о подготовке насильственных акций. Кроме того, правоохранители в процессе оперативных действий обнаружили лабораторию, где культивировались наркосодержащия растения.



Автор: Злата Богатова

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