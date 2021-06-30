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Закрывается колония в замке Тевтонского ордена под Калининградом


30.6.2021 22:31
Закрывается колония в замке Тевтонского ордена под КалининградомФото: horosho-tam.ru

В Калининградской области завершается процедура по передаче в региональную собственность средневекового замка "Тапиау", который находится в городе Гвардейске.

Располагавшуюся там исправительную колонию No 7 уже покидают осужденные, передает "Интерфакс" со ссылкой на региональную службу охраны памятников.

Процесс занял много лет, и процедура наконец близка к завершению. После передачи объекта культурного наследия федерального значения "Замок Тапиау, XIII век" в областную собственность там будет создан туристический объект.

Строительство замка Тапиау началось еще в 1290 году, затем он не раз подвергался изменениям. В 1457 году замок и одноименный город получили статус столицы Тевтонского Ордена, вплоть до 1722 года там хранили орденские архивы, располагалась библиотека.

Тюрьма в замке была оборудована в XIX году. В этом качестве здание использовали до января 1945 года, когда город Тапиау (сейчас носит название Гвардейск) был взят советскими войсками. Спустя три месяца там был организован следственный изолятор, где содержались военные преступники. Позже приняли решение перепрофилировать огромный замок в тюрьму.

Ранее в китайской провинции Шэньси ученым удалось отыскать руины замка Великой Китайской стены времен правления династии Мин (1368−1644). Раскопки велись на развалинах замка Цинпинбао в уезде Цзиньбянь.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 290

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