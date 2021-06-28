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В Нидерландах заявили о приближении самолетов РФ к их фрегату
18:49
Фото: bb.lv
Российские истребители создавали потенциально небезопасную ситуацию рядом с фрегатом ВМС Нидерландов Evertsen.
С таким заявлением выступили представители оборонного ведомства этой европейской страны.
Как утверждает Минобороны Нидерландов, инцидент был зафиксирован в акватории Черного моря в минувший четверг, 24 июня. Иностранный фрегат в тот момент находился неподалеку от побережья Крымского полуострова.
Российские истребители на протяжении нескольких часов осуществляли пролеты на опасно близком расстоянии от нидерландского корабля. Представители иностранного министерства обороны также заявили, что военные РФ симулировали атаки на фрегат Evertsen.
В официальном сообщении Минобороны Нидерландов приводится комментарий капитана этого фрегата. По его словам, он расценивает действия российских военнослужащих как небезопасные и безответственные.
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