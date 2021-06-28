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После ракетной атаки силы США в Сирии вели огонь в порядке самообороныПосле ракетной атаки силы США в Сирии вели огонь в порядке самообороны
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После ракетной атаки силы США в Сирии вели огонь в порядке самообороны


01:19
После ракетной атаки силы США в Сирии вели огонь в порядке самообороныФото: focus.ua

Силы Соединенных Штатов открыли артиллерийский огонь в ответ на обстрел их военной базы на северо-востоке САР.

О ситуации в сирийской провинции Дейр-эз-Зор рассказал официальный представитель возглавляемой США международной антитеррористической коалиции полковник Уэйн Маротто.

Американский полковник Уэйн Маротто описал обстановку в своем Twitter. После того, как военная база США в нефтеносной местности Эль-Омар на северо-востоке САР подверглась атаке реактивными снарядами, силы коалиции открыли ответный артиллерийский огонь. ВС Соединенных Штатов в Сирии действовали в порядке самообороны, указано в сообщении. Какие-либо другие подробности пока не уточняются.

По данным информационного агентства SANA, реактивными снарядами была атакована американская база в провинции Дейр-эз-Зор. Отмечалось, что произошло как минимум восемь взрывов. Подтвердив сведения об обстреле американских военных, Маротто заявил об отсутствии раненых.

Ранее сирийские СМИ сообщили о ребенке, погибшем из-за обстрела ВВС США. Авиаудар был нанесен по сельской местности в провинции Дейр-эз-Зор. Ранения получили трое взрослых местных жителей. Кроме того, после атаки зафиксирован материальный ущерб, рассказывалось со ссылкой на источники среди гражданского населения.

В ночь на понедельник в Пентагоне информировали об осуществлении "оборонительных высокоточных авиаударов" по объектам, расположенным на границе Сирии и Ирака. Как поясняли в американском Минобороны, целью этих атак являлись боевики группировок, которым оказывает поддержку Иран. Представители Соединенных Штатов сообщали, что эти подразделения ранее выпускали беспилотники для нападений на персонал и различные объекты американских военных на территории Ирака.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 227

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