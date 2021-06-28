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После ракетной атаки силы США в Сирии вели огонь в порядке самообороныПосле ракетной атаки силы США в Сирии вели огонь в порядке самообороны
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СМИ: Спецслужбы США подозревают Россию в микроволновых атаках


28.6.2021 11:31
СМИ: Спецслужбы США подозревают Россию в микроволновых атакахФото: ophthalmology360.com

Разведывательные службы Соединенных Штатов заподозрили, что Россия могла осуществлять атаки с помощью "направленной энергии".

Объектами нападений становились американские чиновника, пишет Washington Post.

По мнению аналитиков газеты, речь может идти о предполагаемом воздействии микроволн. Сейчас специалисты продолжают изучать сведения, имеющиеся в распоряжении американских спецслужб.

В прошлом в американской прессе широко распространились сообщения об "акустических атаках", которым могли подвергаться сотрудники дипломатических миссий США на Кубе и в Китае. Как утверждалось со ссылкой на представителей Госдепартамента, американские граждане страдали от такого воздействия в период с 2016 по 2018 годы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 265

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