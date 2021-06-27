|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Киркорова вычеркнули из списка угроз нацбезопасности Украины
27.6.2021 17:22
Фото: glavny.tv
Министерство культуры и информационной политики Украины сообщило об исключении известного российского певца Филиппа Киркорова из перечня лиц, представляющих угрозу нацбезопасности страны.
Как информирует пресс-служба ведомства, решение принималось после нового письма СБУ.
В соответствии с официальным документом Службы безопасности Украины (СБУ) с просьбой отозвать предыдущее письмо, касающееся Филиппа Киркорова, российского артиста исключили из перечня лиц, потенциально опасных для национальной безопасности Украины. В МКИП пояснили, что письмо СБУ было получено ими 25 июня. Сведений о причинах внесения в такой список, как причинах исключения, не последует, отметили в ведомстве.
Ранее стало известно, что Киркорова включили в очередной "черный список" по представлению СБУ. Речь шла о лицах, действия которых могут представлять угрозу национальной безопасности украинского государства.
Ранее Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) запретило показ и распространение на территории страны нескольких фильмов, в частности, ленты с участием нынешнего президента государства Владимира Зеленского. В картине также сыграла российская актриса Екатерина Варнава, внесенная ранее в перечень лиц, якобы угрожающих национальной безопасности Украины. Вероятно, ее участие и стало причиной запрета фильма "Восемь первых свиданий", снятого в 2012 году.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|