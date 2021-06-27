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Киркорова вычеркнули из списка угроз нацбезопасности Украины


27.6.2021 17:22
Киркорова вычеркнули из списка угроз нацбезопасности УкраиныФото: glavny.tv

Министерство культуры и информационной политики Украины сообщило об исключении известного российского певца Филиппа Киркорова из перечня лиц, представляющих угрозу нацбезопасности страны.

Как информирует пресс-служба ведомства, решение принималось после нового письма СБУ.

В соответствии с официальным документом Службы безопасности Украины (СБУ) с просьбой отозвать предыдущее письмо, касающееся Филиппа Киркорова, российского артиста исключили из перечня лиц, потенциально опасных для национальной безопасности Украины. В МКИП пояснили, что письмо СБУ было получено ими 25 июня. Сведений о причинах внесения в такой список, как причинах исключения, не последует, отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Киркорова включили в очередной "черный список" по представлению СБУ. Речь шла о лицах, действия которых могут представлять угрозу национальной безопасности украинского государства.

Ранее Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) запретило показ и распространение на территории страны нескольких фильмов, в частности, ленты с участием нынешнего президента государства Владимира Зеленского. В картине также сыграла российская актриса Екатерина Варнава, внесенная ранее в перечень лиц, якобы угрожающих национальной безопасности Украины. Вероятно, ее участие и стало причиной запрета фильма "Восемь первых свиданий", снятого в 2012 году.

Автор: Злата Богатова

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