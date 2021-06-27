Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Киркорова вычеркнули из списка угроз нацбезопасности Украины

27.6.2021 17:22

Фото: glavny.tv



Министерство культуры и информационной политики Украины сообщило об исключении известного российского певца Филиппа Киркорова из перечня лиц, представляющих угрозу нацбезопасности страны.



Как информирует пресс-служба ведомства, решение принималось после нового письма СБУ.



В соответствии с официальным документом Службы безопасности Украины (СБУ) с просьбой отозвать предыдущее письмо, касающееся Филиппа Киркорова, российского артиста исключили из перечня лиц, потенциально опасных для национальной безопасности Украины. В МКИП пояснили, что письмо СБУ было получено ими 25 июня. Сведений о причинах внесения в такой список, как причинах исключения, не последует, отметили в ведомстве.



Ранее стало известно, что Киркорова включили в очередной "черный список" по представлению СБУ. Речь шла о лицах, действия которых могут представлять угрозу национальной безопасности украинского государства.



Ранее Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) запретило показ и распространение на территории страны нескольких фильмов, в частности, ленты с участием нынешнего президента государства Владимира Зеленского. В картине также сыграла российская актриса Екатерина Варнава, внесенная ранее в перечень лиц, якобы угрожающих национальной безопасности Украины. Вероятно, ее участие и стало причиной запрета фильма "Восемь первых свиданий", снятого в 2012 году.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 27.6.2021 21:16 Захарова отреагировала на публикацию про секретные документы о Defender

Захарова отреагировала на публикацию про секретные документы о Defender 27.6.2021 15:12 Глава Минздрава Британии уходит в отставку после скандала с любовницей

Глава Минздрава Британии уходит в отставку после скандала с любовницей 26.6.2021 17:19 Пекин пригрозил Киеву остановкой поставок вакцины

Пекин пригрозил Киеву остановкой поставок вакцины 26.6.2021 16:10 В Колумбии неизвестные обстреляли вертолет президента

В Колумбии неизвестные обстреляли вертолет президента 25.6.2021 15:22 США могут эвакуировать до 50 тыс. жителей Афганистана