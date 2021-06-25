|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Израильтян снова обязали носить маски
25.6.2021 22:04
Фото: koronavirus.center
Власти Израиля снова обязали местных жителей использовать защитные маски из-за роста числа заражений коронавирусной инфекцией.
Требование распространяется на закрытые помещения, указано в официальном заявлении министерства здравоохранения страны.
Ужесточение антикоронавирусных мер вступило в силу сегодня в полдень по местному времени. Все в Израиле должны теперь носить маски везде, кроме открытых пространств. Исключением могут быть лишь занятия спортом, отмечается в документе. Кроме того, маски не требуются детям младше семи лет.
Израиль входит в число государств, где против коронавируса вакцинировали уже более половины населения. Практически все ранее введенные ограничения были сняты с 1 июня, тогда как ношение масок в закрытых помещениях власти отменили лишь 15 июня.
Напомним, ранее статистику по разным странам мира изучили специалисты британской компании Airfinity. На сегодняшний день лишь тринадцать государств и шесть небольших территорий успели достичь 50-процентного показателя вакцинации взрослого населения от коронавируса.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|