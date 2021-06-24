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Оппозиционера Яшина не допустили к выборам в Мосгордуму
13:38
Фото: vk.com
Главу Красносельского муниципального округа российской столицы Илью Яшина не допустили к участию в выборах в Мосгордуму.
О случившемся оппозиционер рассказал в своем фейсбуке.
По словам Ильи Яшина, он пытался подать документы, однако в окружной избирательной комиссии ему предъявили официальный отказ. В этом документе указывалось, что Яшину запрещается принимать участие в выборах как лицу, которое причастно к экстремистской деятельности.
Как пояснил Яшин, каких-либо доказательств причастности к противоправным действиям ему не предоставили. Дело не рассматривалось в судебном порядке, и он намерен обжаловать решение. Оппозиционер также добавил, что лишение права на участие в выборах, распространяющееся на пять лет, способно существенно ограничить его полномочия.
Замглавы Мосгоризбиркома Дмитрий Реут на запрос агентства "Интерфакс" уточнил, что Илье Яшину отказали в открытии счета кандидата в банке. Решение было принято окружной комиссией.
Довыборы в Мосгордуму по 19 и 37 избирательным округам запланированы по причине смерти Николая Губенко и утратой депутатского статуса Олегом Шереметьевым, который получил условный срок по делу о мошенничестве.
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