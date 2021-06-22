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Британского военного атташе из-за инцидента в Крыму вызвали в Минобороны РФ


14:59
Британского военного атташе из-за инцидента в Крыму вызвали в Минобороны РФФото: repeatme.ru

Российское Министерство обороны вызвало военного атташе Великобритании после инцидента с эсминцем, который произошел в акватории Черного моря.

Как сообщают СМИ со ссылкой на заявление ведомства, иностранный эсминец нарушил государственную границу РФ. В результате российскими военными была открыта предупредительная стрельба.

В Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве после появления эсминца "Дефендер" в районе мыса Фиолент. Экипаж иностранного судна был предварительно предупрежден об использовании оружия, если будет нарушена госграница РФ. Однако со стороны эсминца на это не последовало никакой реакции, пояснили в Минобороны.

По данным ведомства, пограничный сторожевой корабль выполнял предупредительную стрельбу в 12:06 и 12:08. Спустя несколько минут предупредительное бомбометание осуществил самолет Су-24М. В 12:19 он сбросил по курсу британского судна четыре снаряда. Эсминец УРО "Дефендер" покинул границы территориального моря РФ в 12:23.

В начале июня в отечественном оборонном министерстве сообщали, что внимательно проследят за подготовкой и проведением крупных военных учений Sea Breeze, которые будут проводиться на Украине с участием сил НАТО. Как заявил тогда официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, в маневрах задействуют порядка 4 тыс. человек, около сорока боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, а также тридцать единиц авиатехники и свыше ста единиц авто- и бронетехники.

По словам Конашенкова, очевидно, что запланированные на период с 28 июня по 10 июля учения Sea Breeze по факту не являются морскими и могут выйти далеко за пределы украинского участка акватории Черного моря.

14 июня в Национальном центре управления обороной России рассказали о начале отслеживания действий британского эсминца "Дефендер" и нидерландского фрегата УРО "Эвертон", зашедших в воды Черного моря. Как заявил экс-бывший командующий Черноморским флотом РФ Владимир Комоедов, с российской стороны будет повышена боевая готовность, включая средства ПВО, напоминает агентство "Интерфакс". Адмирал также добавил, что иностранные корабли "зачастили в Черное море", хоть и соблюдают конвенцию Монтре. В прошлом в Черном море еще никогда не было "такой активности", даже во времена СССР.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 136

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