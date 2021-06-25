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Большой Барьерный риф разрушается из-за климатической политики Австралии


25.6.2021 08:54
Большой Барьерный риф разрушается из-за климатической политики АвстралииФото: livejournal.com

"Ужасающим" назвал решение ЮНЕСКО о понижении статуса Всемирного наследия Большого Барьерного рифа премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, передает портал Politico.

Представители кабмина страны выразили мнение, что речь может идти о политически мотивированном акте возмездия со стороны Пекина.

Эксперты Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО пришли к выводу, что риф площадью около 350 тыс. кв. км находится "в опасности". Причина этого заключается в изменениях климата, а власти Австралии при этом не предпринимают достаточных мер для защиты уникального природного объекта.

В состав комитета входят представители 21 государства, а руководит им сейчас Китай. В заявлении организации указано, что внесение Большого Барьерного рифа в перечень объектов всемирного наследия находится под вопросом, чтобы природоохранное сообщество могло "эффективно реагировать на конкретные потребности в его сохранении".

Скотт Моррисон, прокомментировав решение комитета, назвал ужасными принципы работы ЮНЕСКО. В эфире австралийской радиостанции 4BC он заявил, что с позицией  Канберры солидарны Великобритания, Индонезия, Канада, Франция и целый ряд других стран. Кроме того, ежегодные инвестиции государства в развитие науки о рифах составляют $3 млрд, добавил австралийский премьер.

Правительство Австралии в отчете за 2019 год понизило прогноз по Большому Барьерному рифу с плохого до очень плохого по причине климатических изменений. При этом руководство страны связывает действия ЮНЕСКО с влиянием Пекина, учитывая, что в последнее время двусторонние дипломатические отношения оказались на самом низком уровне.

Мнение о том, что решение ЮНЕСКО может быть политически мотивированным, выразила и глава австралийского министерства окружающей среды Суссан Лей. Она совместно с министром иностранных дел страны Мариз Пейн от лица своего государства выразила недовольство гендиректору международной организации Одри Азуле.

Ранее ученые установили причину вымирания стеллеровых коров. Используя генетический анализ, исследователи пришли к выводу, что популяция полностью исчезла за несколько десятилетий из-за изменений климата. Критическую роль сыграло повышение уровня Мирового океана, ведь эти млекопитающие паслись лишь на мелководных плантациях морской травы. Коровы, не умевшие глубоко погружаться, со временем начали страдать от недостатка пищи.

Автор: Злата Богатова

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