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Власти Коми запретили продажу энергетиков несовершеннолетним
24.6.2021 22:39
Фото: vk.com
Депутаты Госсовета Коми одобрили принятие законопроекта, согласно которому в регионе вводится запрете продажи несовершеннолетним безалкогольных энергетических напитков, сообщает агентство "Интерфакс".
Изменения начнут действовать 1 сентября.
В дальнейшем власти региона намерены утвердить меры административной ответственности, которые будут грозить тем, кто нарушит запрет.
Ранее местное население не раз обращалось к парламентариям с просьбами внести коррективы в действующее законодательство. Жители республики аргументировали свое мнение, в частности, необходимостью заботиться о здоровье подрастающего поколения.
В данный момент на федеральном уровне не установлены ограничения, связанные с реализацией безалкогольных энергетиков. Вместе с тем, на территории некоторых регионов РФ уже вступили в силу законы, запрещающие продавать такую продукцию несовершеннолетним.
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