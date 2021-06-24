Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Японии выявили 11 случаев болезни сердца после вакцинации препаратом Pfizer

24.6.2021 12:59

Фото: soveti.top



По меньшей мере одиннадцать случаев миокардита или перикардита выявили японские медики у тех, кто был привит против коронавируса с использованием препарата Pfizer.



Об этом сообщает телевизионный канал NHK.



Со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Японии отмечается, что подобная побочная реакция была зафиксирована у пациентов в возрасте от 25 до 72 лет. Врачам не удалось спасти 72-летнюю женщину, которая скончалась вскоре после прививки, но специалисты пока еще не могут утверждать, что ее состояние ухудшилось именно из-за вакцинации.



По информации японского Минздрава, в восьми случаях от нежелательных реакций пострадали мужчины. Побочные явления фиксировались у одного человека на 1,56 млн пациентов, привитых вакциной от Pfizer. При этом после использования вакцины Moderna негативных последствий на данный момент не фиксировалось.



Ранее в Соединенных Штатах подтвердили свыше 1,2 тыс. случаев миокардита или перикардита, которые были диагностированы вскоре после вакцинации препаратами Moderna и Pfizer. По данным американских медиков, большая часть пострадавших — мужчины младше тридцати лет.







Автор: Злата Богатова

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