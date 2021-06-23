Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Задержанные в Чаде россияне продолжают ожидать документы

23.6.2021 15:35

Фото: ednews.net



Группа российских путешественников, в числе которых администратор паблика "Новосибирская служба эвакуации "Аст-54" Виталий Полищук, пока еще не получили свои документы и имущество.



Задержанные в Республике Чад граждане РФ вынуждены оставаться в отеле.



Как сообщает администратор паблика в соцсети, участникам экспедиции по-прежнему приходится ожидать решения властей этого африканского государства. Россиянам пока еще не возвратили их личное имущество и документы. Путешественникам лишь передали свои извинения представители МИД Чада.



В трехнедельную поездку по Чаду россияне отправились еще в конце мая. В состав группы входит известный путешественник Алексей Камерзанов. Маршрут экспедиции "Мир Наш" начался в столице Нджамене. Все запланированные перемещения ранее были официально согласованы с МВД Чада.



Предполагалось, что россияне доберутся до северной части страны, направившись от столицы в сторону плато Эннеди и ливийской границы. Путешественники были задержаны военными неподалеку от города Файя. Сразу после этого у граждан РФ забрали три автомобиля, документы и все личные вещи.



Как информировало ранее российское посольство в Чаде, десять сограждан были доставлены в Нджамену на военном самолете. По данным агентства "Интерфакс", сейчас все россияне остаются в столичном отеле La Residence. Представители дипмиссии навещают их каждый день, делая все возможное для скорейшего урегулирования ситуации.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 110

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 13:57 В Краснодарском крае вводятся новые правила заселения в гостиницы

В Краснодарском крае вводятся новые правила заселения в гостиницы 12:10 В России впервые с января за сутки выявили более 20 тыс. случаев COVID-19

В России впервые с января за сутки выявили более 20 тыс. случаев COVID-19 09:02 СМИ сообщают о гибели основателя компании McAfee

СМИ сообщают о гибели основателя компании McAfee 23.6.2021 16:31 В Бурятии вводится режим нерабочих дней по 11 июля

В Бурятии вводится режим нерабочих дней по 11 июля 23.6.2021 13:39 В России зафиксирован максимальный с февраля суточный показатель COVID-смертности