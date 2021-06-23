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Задержанные в Чаде россияне продолжают ожидать документы


23.6.2021 15:35
Задержанные в Чаде россияне продолжают ожидать документыФото: ednews.net

Группа российских путешественников, в числе которых администратор паблика "Новосибирская служба эвакуации "Аст-54" Виталий Полищук, пока еще не получили свои документы и имущество.

Задержанные в Республике Чад граждане РФ вынуждены оставаться в отеле.

Как сообщает администратор паблика в соцсети, участникам экспедиции по-прежнему приходится ожидать решения властей этого африканского государства. Россиянам пока еще не возвратили их личное имущество и документы. Путешественникам лишь передали свои извинения представители МИД Чада.

В трехнедельную поездку по Чаду россияне отправились еще в конце мая. В состав группы входит известный путешественник Алексей Камерзанов. Маршрут экспедиции "Мир Наш" начался в столице Нджамене. Все запланированные перемещения ранее были официально согласованы с МВД Чада.

Предполагалось, что россияне доберутся до северной части страны, направившись от столицы в сторону плато Эннеди и ливийской границы. Путешественники были задержаны военными неподалеку от города Файя. Сразу после этого у граждан РФ забрали три автомобиля, документы и все личные вещи.

Как информировало ранее российское посольство в Чаде, десять сограждан были доставлены в Нджамену на военном самолете. По данным агентства "Интерфакс", сейчас все россияне остаются в столичном отеле La Residence. Представители дипмиссии навещают их каждый день, делая все возможное для скорейшего урегулирования ситуации.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 110

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