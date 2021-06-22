Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Митрополит Варсонофий облетел Петербург с иконами и молитвами об избавлении от пандемии

08:55

Фото: livejournal.com



Молитвенный облет совершил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.



Как указано в сообщении на сайте митрополии, вместе с правящим архиереем над городом пролетели несколько священнослужителей.



Пролетевший по небу над Петербургом владыка возносил молитвы об избавлении жителей от коронавирусной пандемии. При этом священнослужитель три раза осенил северную столицу иконами.



В сообщении отмечается, что митрополит Варсонофий для защиты петербуржцев от заболевания брал с собой на борт вертолета иконы Спасителя, благоверного великого князя Александра Невского, праведного Иоанна Кронштадтского и блаженной Ксении Петербургской.



Как свидетельствуют данным оперативного штаба, в Петербурге увеличились темпы распространения COVID-19. Накануне сообщалось, что за сутки в городе выявили еще более тысячи зараженных коронавирусом.



Всего за период с начала пандемии в Северной столице было зарегистрировано более 459 тыс.пациентов с лабораторно подтвержденным коронавирусом. Скончались свыше 15,5 тыс. заболевших. На текущий момент победили заболевание более 430 тыс. жителей города.



Автор: Злата Богатова

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