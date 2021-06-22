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Митрополит Варсонофий облетел Петербург с иконами и молитвами об избавлении от пандемии
08:55
Фото: livejournal.com
Молитвенный облет совершил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.
Как указано в сообщении на сайте митрополии, вместе с правящим архиереем над городом пролетели несколько священнослужителей.
Пролетевший по небу над Петербургом владыка возносил молитвы об избавлении жителей от коронавирусной пандемии. При этом священнослужитель три раза осенил северную столицу иконами.
В сообщении отмечается, что митрополит Варсонофий для защиты петербуржцев от заболевания брал с собой на борт вертолета иконы Спасителя, благоверного великого князя Александра Невского, праведного Иоанна Кронштадтского и блаженной Ксении Петербургской.
Как свидетельствуют данным оперативного штаба, в Петербурге увеличились темпы распространения COVID-19. Накануне сообщалось, что за сутки в городе выявили еще более тысячи зараженных коронавирусом.
Всего за период с начала пандемии в Северной столице было зарегистрировано более 459 тыс.пациентов с лабораторно подтвержденным коронавирусом. Скончались свыше 15,5 тыс. заболевших. На текущий момент победили заболевание более 430 тыс. жителей города.
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