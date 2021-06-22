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Путин провел телефонный разговор с Меркель
22.6.2021 22:59
Фото: smi2.net
Глава российского государства Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор в годовщину начала Великой Отечественной войны, передает ТАСС. Представительница официального Берлина поблагодарила президента РФ за "руку примирения" после преступлений нацистов.
Как заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, страдания из-за преступлений, которые совершались немцами, продолжают ощущать жители России, а также Белоруссии, Украины и других стран постсоветского пространства. Речь идет о миллионах семей, проживающих на территории бывших республик СССР. В беседе с главой РФ Владимиром Путиным представительница Берлина выразила сопереживание в связи с последствиями войны, развязанной нацистами, сообщает сегодня пресс-служба Кремля.
Содержание разговора, состоявшегося по случаю 80-й годовщины нападения нацистской Германии на Советский Союз, прокомментировал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. По его словам, канцлер ФРГ Ангела Меркель в беседе с российским лидером Владимиром Путиным выразила глубокую благодарность гражданам стран, пострадавших от действий нацистов, за протянутую Берлину "руку примирения".
Как информирует пресс-служба Кремля, собеседники подчеркнули "важность сохранения исторической памяти" об этом трагическом периоде. Глава РФ Владимир Путин также сказал, что в нашей стране оценили участие Ангелы Меркель и президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в мемориальных мероприятиях, которые проводились в Германии.
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