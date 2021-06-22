Новости шоу-бизнеса

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Власти Белоруссии признали экстремистским ролик «Лукашенко. Золотое дно»
22.6.2021 19:33
Фото: jindatheme.com
Размещенный минувшей весной на Youtube ролик с названием "Лукашенко. Золотое дно" белорусские власти внесли в республиканский список экстремистских материалов.
Соответствующий перечень опубликован на сайте Министерства информации РБ.
Как указано в сообщении ведомства, видеоматериал был признан экстремистским по решению суда Центрального района Минска, которое было вынесено 10 июня 2021 года.
Фильм разместили на канале NEXTA (признан экстремистским еще минувшей осенью) 8 марта этого года. Ролик успел набрать свыше 6,5 млн просмотров.
Ранее глава МИД Бельгии встретилась со Светланой Тихановской. По словам Софи Вильмес, она в ходе переговоров выразила поддержку белорусскому народу в его борьбе за демократическое общество, в котором не должно быть места насилию.
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