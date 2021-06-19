Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Дзюба извинился за проигрыш сборной России в матче с Данией

04:37

Фото: vk.com



Капитан национальной команды по футболу Артем Дзюба прокомментировал встречу с датчанами, которая состоялась в Копенгагене, в эфире Матч ТВ.



Проиграв, наша сборная выбыла из дальнейшей борьбы за победу в чемпионате Европы.



Как заявил капитан сборной РФ по футболу, россияне "сражались, бились и хотели отыграться". По словам нападающего Артема Дзюбы, команде не удалось реализовать "свои стопроцентные моменты". И на столь высоком уровне подобное "не прощается", отметил спортсмен.



Прокомментировав ход игры, Дзюба извинился перед всеми, "кто верил" в отечественную футбольную сборную. По его словам, члены команды "очень виноваты".



По мнению главного наставника российской сборной Станислава Черчесова, команда перед игрой находилась в хорошей форме. Матч может считаться наилучшим "и в плане качества, и в плане готовности", - отметил он. Вместе с тем, россияне упустили "два хороших момента", тогда как датские футболисты "из ничего забили".



Сборная России уступила Дании в третьем туре Евро-2020. Игра, состоявшаяся в Копенгагене, завершилась с результатом 1:4. Наши футболисты в итоге оказались четвертыми в группе и выбыли из турнира.



Автор: Злата Богатова

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