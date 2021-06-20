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Российская драма «Совесть» получила три награды на Шанхайском кинофестивале


20.6.2021 15:31
Российская драма «Совесть» получила три награды на Шанхайском кинофестивалеФото: echoru.com

Фильм "Совесть" российского режиссера Алексея Козлова получил три награды Шанхайского международного фестиваля, передает ТАСС.

Торжественная церемония вручения "Золотых кубков" состоялась накануне, 19 июня.

Главный приз достался ленте китайского кинематографиста Гэн Цзюня "Маньчжуркий тигр".

Отечественный кинематограф на киносмотре в Шанхае был представлен несколькими лентами. Помимо "Совесть", удостоенной призов за сценарий, операторскую работу и выдающие художественные достижения, в программу фестиваля вошли короткометражный фильм "Зарница" Алены Шевченко и "Чувствовать" Виталия Салтыкова.

По словам Алексея Козлова, награды вручались в восьми номинациях. Всего же в рамках основной конкурсной программы соревновались тринадцать картин из девяти стран. Поэтому можно считать, что его фильм забрал почти половину призов, а подобное случается очень редко, отметил кинематографист.

Ранее стримминговый сервис Netflix сообщил о съемках первого оригинального драматического российского сериала, который получил название "АННА К". Речь идет о современной интерпретации знаменитого произведения Льва Толстого. Главную героиню в нем предстоит сыграть известной актрисе театра и кино Светлане Ходченковой.

Автор: Злата Богатова

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