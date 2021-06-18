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Стадо слонов продолжает идти по юго-западу Китая
18.6.2021 14:06
Фото: vecernji.hr
Группа животных, ставшая широко известной около месяца назад, когда внезапно пустилась в путешествие по юго-западу Китая, продолжает движение.
По данным агентства Синьхуа, стадо слонов находится сейчас в районе поселка Шицзе в окрестностях города Юси.
Животные за сутки прошли около 7,4 км в юго-западном направлении, рассказали в специально созданном штабе, которые продолжает мониторинг миграции стада. Самец, отбившийся от основной группы слонов в первых числах июня, находится на расстоянии около 18,8 км от остальных. На текущий момент все пятнадцать особей целы и невредимы.
Слоновье стадо уже успело отдалиться примерно на 500 км от Сишуанбаньна-Дайского автономного района, где обитало прежде. Не так давно животные добрались до города Куньмин, который является центром провинции Юньнань.
Штаб продолжает работу по обеспечению безопасности животных и людей в населенных пунктах, через которые проходят слоны. Для этого привлекаются сотрудники полиции, которые сопровождают животных и эвакуируют дороги, облегчая проход стада. Слонов при этом пытаются отвлечь от наиболее густонаселенных районов, используя пищу.
О причинах, по которым слоны покинули свою среду обитания, пока можно лишь догадываться. Специалисты также не могут ответить, куда, зачем и как долго может перемещаться это стадо. В состав группы входят несколько самок и слонят разного возраста. Периодически они устраивают привалы, в полном составе укладываясь поспать.
Азиатские слоны обитают преимущественно в провинции Юньнань. Животные находятся под государственной охраной уровня "А", благодаря чему их поголовье постепенно растет. В сравнении с 1980-ми годами, когда насчитывалось около двухсот особей, численность азиатских слонов увеличилась уже до трехсот.
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