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В Кремле недовольны темпами вакцинации


15.6.2021 22:39
В Кремле недовольны темпами вакцинацииФото: livejournal.com

Темпы вакцинации от коронавируса в России сейчас оставляют желать лучшего, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля высказался на эту тему, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передает агентство "Интерфакс".

Глава российского государства Владимир Путин "постоянно использует любую возможность", чтобы призвать население РФ как можно быстрее предпринять меры, необходимые для защиты от коронавируса, напомнил Дмитрий Песков. Вакцинация представляет собой "единственный способ остановить вспышки" заболевания и блокировать его дальнейшее распространение, подчеркнул официальный представитель Кремля.

Говоря о стимулировании жителей в некоторых регионах к проведению вакцинации от коронавируса, Песков заявил, что в Кремле такие действия местных властей считают оправданными. Пресс-секретарь Путина указал на президентский указ, в соответствии с которым руководители регионов были наделены на фоне пандемии особыми полномочиями.

По словам Пескова, сам он пока еще не поставил прививку от коронавируса, т.к. в его организме сохраняется высокий уровень антител после перенесенного заражения. Пресс-секретарь Путина пояснил, что имеет Т-клеточный иммунитет.

Согласно последним официальным данным, за минувшие сутки в РФ было выявлено еще 14 185 случаев инфицирования COVID-19.

Ранее в ряде российских регионов усилили ограничительные меры по предотвращению распространения коронавируса. В частности, на территории Хабаровского края работодателям рекомендуется отправить сотрудников старше 65 лет и беременных женщин на удаленный режим работы.

Автор: Злата Богатова

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