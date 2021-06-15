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Байден улетит в Вашингтон сразу после встречи с Путиным
08:42
Фото: omsk-news.net
Глава Соединенных Штатов Джо Байден намерен улететь в Вашингтон сразу после того, как в швейцарской Женеве завершится его встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Расписание американского лидера распространил Белый дом.
Как указано в опубликованном документе, на 13:25 (14:25 по Москве) у Джо Байдена запланировано начало фотосессии с президентом Швейцарии Ги Пармеленом. Затем должна состояться протокольная фотосъемка перед переговорами с главой РФ Владимиром Путиным. Встреча начнется в 13:35 (14:35 по Москве).
На 14:55 (15:55 по Москве) планируется начало переговоров в расширенном составе.
Время пресс-конференции, которую глава Соединенных Штатов проведет после разговора с российским коллегой, в расписании не указано. Известно лишь, что Байден покинет Швейцарию, как только она завершится. Время его вылета при этом также не пока уточняется.
Ранее Джо Байден ответил на вопрос, касающийся возможной смерти российского оппозиционера Алексея Навального.
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