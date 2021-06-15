Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Губерниев извинился перед Бузовой после скандала в прямом эфире

15.6.2021 14:30

Фото: infosmi.net



Дмитрий Губерниев принес извинения Ольге Бузовой, которая не смогла сдержать слез после его реплик.



Комментируя случившийся в прямом эфире скандал, ведущий пояснил, что не ожидал столь бурной реакции звезды.



По словам Дмитрия Губерниева, который высказался по поводу происшествия в своем Телеграм-канале, он "надеялся на иронию" Ольги Бузовой. Ведущий не ожидал от нее такой реакции после "невинного вопроса", который был связан с Карлсоном и Фрекен Бок.



Бузова расплакалась после реплики ведущего об алкоголе, подчеркивая, что пока не может употреблять спиртное - не так давно она перенесла операцию. Назвав известного российского спортивного комментатора "дном", Бузова также заявила, что не считает его мужчиной, раз он позволяет себе так оскорблять женщину.



На скандал, случившийся в прямом эфире, уже отреагировала Тина Канделаки. Она вступилась за Ольгу Бузову, назвав ее поведение стойким. После такого Губерниеву стоило бы принести извинения, отметила генеральный продюсер канала Матч-ТВ в своем канале.



Автор: Злата Богатова

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