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Губерниев извинился перед Бузовой после скандала в прямом эфире
15.6.2021 14:30
Фото: infosmi.net
Дмитрий Губерниев принес извинения Ольге Бузовой, которая не смогла сдержать слез после его реплик.
Комментируя случившийся в прямом эфире скандал, ведущий пояснил, что не ожидал столь бурной реакции звезды.
По словам Дмитрия Губерниева, который высказался по поводу происшествия в своем Телеграм-канале, он "надеялся на иронию" Ольги Бузовой. Ведущий не ожидал от нее такой реакции после "невинного вопроса", который был связан с Карлсоном и Фрекен Бок.
Бузова расплакалась после реплики ведущего об алкоголе, подчеркивая, что пока не может употреблять спиртное - не так давно она перенесла операцию. Назвав известного российского спортивного комментатора "дном", Бузова также заявила, что не считает его мужчиной, раз он позволяет себе так оскорблять женщину.
На скандал, случившийся в прямом эфире, уже отреагировала Тина Канделаки. Она вступилась за Ольгу Бузову, назвав ее поведение стойким. После такого Губерниеву стоило бы принести извинения, отметила генеральный продюсер канала Матч-ТВ в своем канале.
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