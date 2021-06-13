Новости шоу-бизнеса

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В РФ за сутки выявили еще более 13,7 тыс. зараженных COVID-19


11:31
В РФ за сутки выявили еще более 13,7 тыс. зараженных COVID-19Фото: vk.com

За минувшие сутки в России был зафиксирован еще 13 721 случай заражения коронавирусом, информирует оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Накануне в РФ выявили более 14,7 тыс. инфицированных, этот показатель стал максимально высоким за период с середины февраля.

Как заявляют эпидемиологи, сейчас жители России переживают сезонный рост заболеваемости. Подобные суточные колебания можно считать нормальными. Продолжается период стабилизации, в который наша страна вошла еще весной, поясняют специалисты.

По данным оперштаба, за истекшие сутки в РФ умер 371 пациент с подтвержденным диагнозом. Общее число жертв COVID-19 в стране сейчас достигает 126 801 человек.

Признаны поправившимися и уже выписаны из больниц 4,8 млн пациентов, включая 8 312 за последний день.

Новые случаи заражения были зафиксированы на территории 84 российских регионов. В Москве медики выявили 6 590 инфицированных, в Подмосковье - 1 043, в Петербурге - 865.

В общей сложности за период с начала марта прошлого года, когда в России зарегистрировали первый случай заражения COVID-19, коронавирусом заболели 5 222 408 человек. Наша страна сейчас остается на шестом месте в мире, ее опережают Соединенные Штаты (33,46 млн), Индия (29,51 млн), Бразилия (17,41 млн), Франция (5,8 млн) и Турция (5,33 млн).

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 199

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