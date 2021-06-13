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Российский миллиардер Дерипаска проиграл иск в США об отмене санкций
09:22
Фото: vk.com
В Соединенных Штатах суд отказался удовлетворить иск бизнесмена Олега Дерипаски, передает ТАСС.
Миллиардер пытался добиться отмены санкций, введенных в его отношении американскими властями весной 2018 года.
Суд столичного округа Колумбия вынес вердикт по иску, который весной 2019 года подавал бизнесмен Олег Дерипаска. Миллиардер требовал отмены санкций, объявленных ранее Министерством финансов Соединенных Штатов. Постановление судьи Амита Мехты появилось накануне в электронной базе инстанции.
Как указано в документе, суд принял решение удовлетворить ходатайство ответчика. Встречное ходатайство об упрощенном делопроизводстве, поданное истцом, при этом отклонили. Дерипаска настаивал на том, что включение его в санкционный список было произвольным решением американского финансового ведомства.
Ранее Минфин США объявил о введении рестрикций в отношении Дерипаски и подконтрольных ему компаний, в частности, "Русала", "Группы ГАЗ" и "Базового элемента". Всем россиянам, которые тогда попали в этот черный список, запретили въезд в Соединенные Штаты. При этом замораживались все их активы в стране, а американские граждане потеряли возможность вести бизнес с этими российскими гражданами.
Санкции с "Русала", En+ и "Евросибэнерго" сняли в начале 2019 года, и это стоило Дерипаске контроля над предприятиями. Доля миллиардера в холдинге En+ с 70% уменьшилась до 44,95%,. При этом в "Русале" бизнесмен продолжает напрямую владеть только 0,01% акций и не может получать по ним дивиденды. Сам миллиардер, как и прежде, остается в санкционном списке.
Иск к Министерству финансов Дерипаска подал весной 2019 года, указав на незаконность и несправедливость, по его мнению, введенных против него рестрикций. Свой ущерб миллиардер в тот момент оценивал более чем в $7,5 млрд.
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