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В Пакистане будут блокировать SIM-карты тех, кто не вакцинирован от коронавируса
13.6.2021 22:32
Фото: islam.kz
Власти пакистанской провинции Пенджаб приняли решение блокировать SIM-карты местных жителей, которые отказываются делать прививки от COVID-19.
Идея рассматривалась на совещании под председательством главы Минздрава региона Ясмин Рашид.
Как заявил министр пакистанской провинции Пенджаб по итогам совещания, власти рекомендуют Национальному командно-оперативному центру начать блокировать SIM-карты тех, кто в отведенный срок не вакцинировался от коронавируса.
По данным официальной статистики, за период с начала пандемии в Пакистане выявили уже более 938 тыс. зараженных COVID-19. Суточный прирост числа пациентов в последние дни превышал тысячу человек. Жертвами заболевания стали свыше 21,576 тыс. жителей Пакистана.
Ранее в Турции ввели требование обязательного карантина для прибывающих в республику из Пакистана и еще семи государств, в число которых вошли, в частности, Афганистан, Бразилия и Индия.
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