Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Китае рассекретили архивные документы о японском отряде 731

10.6.2021 22:07

Фото: mirf.ru



В КНР обнародовали серию архивных материалов, связанных с экспериментами, который проводил печально известный отряд 731 японской Квантунской армии. В период Второй мировой войны она оккупировала северо-восточные регионы Китая.



В общей сложности рассекретили порядка 700 страниц, передает Синьхуа.



Обнародованные материалы содержат различные сведения об отряде, который проводил испытания биологического оружия. В частности, там раскрывается численный состав подразделения и его филиала 1855, а также сообщается о некоторых обстоятельствах их бесчеловечной деятельности.



Как пояснил старший научный сотрудник Музея отряда в Харбине, административном центре северо-восточной провинции Хэйлунцзян Ян Яньцзюнь, опубликованные документы можно считать доказательством использования японскими милитаристами биологического вооружения против жителей Китая.



Созданный в 1932 году отряд 731 дислоцировался в Харбине, который тогда был захвачен японскими войсками. В результате жестоких экспериментов там погибли свыше 3 тыс. человек. Среди жертв "исследователей" были также советские, корейские и монгольские граждане.



Автор: Злата Богатова

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