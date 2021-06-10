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В Китае рассекретили архивные документы о японском отряде 731
10.6.2021 22:07
Фото: mirf.ru
В КНР обнародовали серию архивных материалов, связанных с экспериментами, который проводил печально известный отряд 731 японской Квантунской армии. В период Второй мировой войны она оккупировала северо-восточные регионы Китая.
В общей сложности рассекретили порядка 700 страниц, передает Синьхуа.
Обнародованные материалы содержат различные сведения об отряде, который проводил испытания биологического оружия. В частности, там раскрывается численный состав подразделения и его филиала 1855, а также сообщается о некоторых обстоятельствах их бесчеловечной деятельности.
Как пояснил старший научный сотрудник Музея отряда в Харбине, административном центре северо-восточной провинции Хэйлунцзян Ян Яньцзюнь, опубликованные документы можно считать доказательством использования японскими милитаристами биологического вооружения против жителей Китая.
Созданный в 1932 году отряд 731 дислоцировался в Харбине, который тогда был захвачен японскими войсками. В результате жестоких экспериментов там погибли свыше 3 тыс. человек. Среди жертв "исследователей" были также советские, корейские и монгольские граждане.
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