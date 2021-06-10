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Гендиректор «Медузы» опровергла информацию о закрытии издания
10.6.2021 21:03
Фото: ivan4.ru
Гендиректор издания "Медуза" (в России имеет статус СМИ-иноагента) Галина Тимченко опровергла сведения о том, что проект прекращается.
По ее словам, в прессе могли неправильно истолковать ее высказывания либо имел место некорректный перевод, передает агентство "Интерфакс".
В ночь на 8 июня на сайте "Голоса Америки" (по решению Минюста РФ внесен в реестр иноагентов) появилась расшифровка слов Галины Тимченко. Во время онлайн-встречи в институте Кеннана она рассказала о предстоящем закрытии проекта, потому что "существующая бизнес-модель рухнула".
Вместе с тем, в конце этого текста речь шла о том, что "Медуза" продолжит работу при условии поддержки читателей. По словам Тимченко, по итогам прошлого месяца проект успели поддержать материально 85 тыс. россиян. Она добавила, что требуется "время для реструктуризации", однако затем деятельность возобновится.
Прокомментировав эту публикацию, Тимченко указала на неверный перевод ее слов, сообщает "Интерфакс". В беседе с агентством она заявила, что недостоверные сведения распространились из-за "некомпетентности и кривого пересказа". Назвав сложившуюся ситуацию "невероятной", Тимченко выразила намерение потребовать от "Голоса Америки" извинений.
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